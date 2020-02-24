: Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı

24.02.2020 00:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 00:52

Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999'da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de yenerek bu kötü seriye son verdi.

1999'DAN SONRA İLK GALİBİYET

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 3'ü Türkiye Kupası, 20'si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 10 maç aradan sonra galip geldi.

Bu tarihi galibiyet sonrası bir Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'ye gol atan futbolcuların isimlerini ensesine dövme yaptırdı.

Haber Videosu