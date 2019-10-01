Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, PSG'ye 1-0 yenildi!

01.10.2019 20:56

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray sahasında Paris Saint-German'i konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

MAÇ SONUNDA TARAFTARLAR TAKIMI AYAKTA ALKIŞLADI

PSG'ye karşı iyi bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı oyuncular aradığı golü bulamasa da maç sonunda iyi performanslarının karşılığını aldı. Türk Telekom Stadı'nı dolduran 50 bin Galatasaraylı, 90 dakikanın bitiş düdüğüyle birlikte Fransız devine karşı muhteşem bir performans sergileyen Galatasaraylı oyuncuları ayakta alkışladı.

LEMİNA'NIN YERİNE SERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın 11'inde 2 değişiklik yaparak Paris Saint Germain karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı nedeniyle PSG maçının kadrosuna alınmayan Lemina'nın yerine Seri, Feghouli'nin yerine de Donk'a forma şansı verdi.Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao ilk 11'i ile çıktı.

DONK 5 MAÇ SONRA

Sarı kırmızılı ekipte, Ryan Donk ve Michael Seri, PSG karşısında mücadeleye 11'de başladı. Son olarak Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Konyaspor maçında Marcao'nun cezası sebebiyle ilk 11'de başlayan Donk, PSG maçıyla birlikte 5 maçlık aranın ardından 11'deki yerini almış oldu.

EMRE MOR KADRO DIŞI

Orta sahadaki bir diğer isim Michael Seri de PSG maçıyla birlikte formasını geri geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahil edilmeyen Seri, Fransız ekibine karşı mücadeleye 11'de başladı. Öte yandan sarı kırmızılı ekipte genç kanat oyuncusu Emre Mor, PSG maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.