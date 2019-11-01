Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray, genç futbolcuları Yunus Akgün ile 5 yıllık, Emin Bayram ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, 19 yaşındaki Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2023-2024'e kadar uzattığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 16 yaşındaki stoper Emin Bayram ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Akademi futbolcumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri yer aldı.