Galatasaray Yunus Akgün ve Emin Bayram ile yeni sözleşme imzaladı

01.11.2019 19:07

Galatasaray, 19 yaşındaki Yunus Akgün'ün sözleşmesini 2023-2024'e kadar uzattığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 16 yaşındaki stoper Emin Bayram ile de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Akademi futbolcumuz Emin Bayram ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri yer aldı.