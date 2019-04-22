Galatasaray, Yıllık 2,5 Milyon Euro Karşılığında Babel İle Anlaştı!

Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürürken diğer yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği Ryan Babel için pazarlıklarda önemli aşama kat edildi.

Hollandalı yıldızın takımı Fulham'ın ligden düşmesi kesinleşti. Babel bu nedenle boşa çıkacak. Cim Bom, bonservis bedeli ödemeden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifini yaptı.

BABEL'E YILLIK 2,5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetim, yeni sezonda transferlere önereceği tavan ücreti 2,5 milyon Euro olarak belirledi, Babel'e de bu rakam teklif edildi. Hollandalı oyuncu, 2 yıllık öneriye 'Tamam' dese de imza parası da istedi. Taraflar bu konu üzerinde de anlaşma sağlarsa, sezon bitmeden Babel ile sözleşme imzalanması bekleniyor.