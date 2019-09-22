Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Issam Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaleli, Donaldo, Buğra, Guilherme, Jahovic
GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Babel, Andone