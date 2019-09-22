Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

22.09.2019 18:07
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Issam Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaleli, Donaldo, Buğra, Guilherme, Jahovic

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Babel, Andone

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