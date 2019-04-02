Galatasaray, Yeni Malatyaspor Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Türk Telekom Stadında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao,Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando, Belhanda, Feghouli, Diagne

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem, Ömer

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