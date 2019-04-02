Galatasaray, Yeni Malatyaspor Karşısında! İlk 11'ler Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Türk Telekom Stadında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao,Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando, Belhanda, Feghouli, Diagne
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem, Ömer
YORUMLAR (5)
-
Yaw su onyekuru hayranlini Birak be artik, adam cöpCevap Yaz 1 3 Yayından KaldırONYEKURUNUNBABASI: yerine kim oynasın adam mı var ?1 Yayından Kaldır
-
Bu sene Şampiyon GALATASARAY (:Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırNUR: komiksinYayından KaldırELİDOR: Cin con 6alatasaray sampuansin sampuann4 Yayından Kaldır