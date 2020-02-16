Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor! Canlı anlatım
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Süper Lig'de son 5 maçını kazanan Galatasaray, 5 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk ediyor. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
8' Galatasaray gole yaklaştı. Gökhan Töre'nin riskli pasında araya giren Onyekuru ceza sahasına girdi ve uygun durumdaki Feghouli'yi topla buluşturmak istedi. Top savunmadan sekip yeniden Onyekuru'nun önünde kalırken yıldız futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
1' Maç hızlı başladı. Malatyaspor'da Gökhan Töre'nin şutunu Muslera kornere çeldi.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Emre, Onyekuru, Feghouli, Adem
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut Bulut