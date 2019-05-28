Galatasaray yayın gelirinde de zirvede! 212 milyon TL'yi kasasına koydu
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinde de en fazla para elde eden takım oldu. Süper Lig'de bu sezonki yayın gelirlerinde Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe de üçüncü sırada yer aldı. Sezonu ikinci bitiren Medipol Başakşehir ise yayın geliri sıralamasında 5. basamakta bulundu.
Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, yıllık 500 milyon dolar olan ihale bedelinin yarısını 3,76'lık, diğer yarısını da güncel kurdan ödüyor.
İhale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.
İŞTE GELİR DAĞILIMI
Yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde 37'si, "ayak bastı parası" olarak kulüplere eşit dağıtılıyor. Her kulüp, katılım bedeli olarak 38,5 milyon lirayı kasasına koyuyor.
Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre dağıtılıyor. Takımlar, elde edilen her galibiyette 2,8 milyon lira, beraberliklerde de 1,4 milyon liranın sahibi oluyor.
Gelirin yüzde 11'i ise lig tarihinde mutlu sona ulaşan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor. Takımlar, kazandıkları şampiyonluk başına 3,3 milyon lira alıyor.
Süper Lig'e ayrılan gelirin yüzde 6'sı sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara veriliyor. Buna göre şampiyon takım 36,2 milyon lirayı kasasına koyarken, ikinci sıradaki ekip 29 milyon, üçüncü 21,6, dördüncü 14,4 , beşinci 7,2 ve altıncı da 3,6 milyon lira elde ediyor.
Ayrıca Süper Lig'e veda eden takımlara 4'er milyon liralık yardım payı veriliyor.
GALATASARAY ZİRVEDE
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yayın gelirlerinde de zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, yayın gelirlerinde toplamda 212,6 milyon lirayı kasasına koydu.
Lige giriş parası olarak 38,5 milyon lira alan Galatasaray, 20 galibiyet ve 9 beraberliğin sonucunda toplam 68,6 milyon liralık performans priminin sahibi oldu.
Sezonu zirvede bitirdiği için 36,2 milyon lira elde eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sayısına göre verilen primden de 69,3 milyon lira kazandı.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ, FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Bu sezon yayın gelirleri sıralamasında Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise üçüncü basamakta bulundu. Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, toplamda 174 milyon liralık gelir elde etti.
Son haftalardaki çıkışıyla Süper Ligi 6. basamakta tamamlayan Fenerbahçe ise 153,8 milyon lirayı kasasına koydu.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BEŞİNMCİ SIRADA YER ALDI
Süper Lig'de sezonu ikinci basamakta bitiren Medipol Başakşehir, yayın gelirleri sıralamasında ise 5. oldu.
Turuncu-lacivertli takım, toplam 134,7 milyon lira kazandı.
KÜME DÜŞEN BURSASPOR YEDİNCİ
Bursaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'e veda etmesine karşın yayın gelirlerinde önemli bir miktarı kasasına koydu.
Yeşil-beyazlı takım, toplamda kazandığı 87,8 milyon lirayla yayın gelirleri sıralamasında 7. basamakta yer aldı. Süper Lig'de yayın gelirlerinde en az parayı ise 71,9 milyon lirayla küme düşen Akhisarspor elde etti.
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BİZİM GERÇEKLERİMİZE SİZİN HAYALERİNİZ ULAŞAMAZ BİDE UTANMADAN GSYE LAF SUYLUYORSUNUZ ŞİKEDEN ALDIĞINIZ KUPALAR SAYILMASA 3 5 KUKANIZ YA VAR YA YOKCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Galatasaray kazandığı paraları çarçur etmesin,fakir fukara ve evsizlere yardım etsin.Cevap Yaz 3 2 Yayından KaldırKANARYA AVCISI: ÖNCELİKLE YARDIM VE BAĞIŞ KAMPANYALARI DÜZENLEYEN MİSKİN FENER BOSTANA DA BİR 50 KRŞ YARDIM YAPMALIDIR. ÇÜNKÜ YARDIMA EN YAKINDAN VE MİSKİNLERDEN BAŞLAMAK SEVAPTIR. HELE BU MÜBAREK RAMAZANIN SON GÜNLERİNDE DAHA ÇOK KIYMET KAZANACAKTIR4 1 Yayından Kaldır
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FENER BOSTAN AÇISINDAN BİR YANLIŞLIK VAR. BU KADAR PARAYI KESİNLİKLE HAK ETMİYORLAR. BU LİGİ HAK ETMEDİKLERİ GİBİ. . . . .Cevap Yaz 10 3 Yayından KaldırPİLAV ÜSTÜ ONYEKURU: hakemlerle şampiyon olmuşsunuz hala fenerle uğraşıyosun. bu kadar konuştuğuna göre zamanında fener fena . . . . . . . . anladın sen onu. .Yayından Kaldır
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