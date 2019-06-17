Galatasaray, Wesley Sneijder'i istemedi!

Al Gharafa ile sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder, Galatasaray'a önerilse de teknik heyet tarafından veto yedi. 35 yaşındaki Hollandalı futbolcunun eski performansından çok uzak olduğunu düşünen Cim-Bom, Sneijder'i aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kulüp bünyesinde görevlendirebileceğini iletti.

GALATASARAY'DA 8 KUPA KAZANMIŞTI

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Wesley, 5 senelik Galatasaray kariyerinde 2'si lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazanmıştı.

(Posta)