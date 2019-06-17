Galatasaray, Wesley Sneijder'i istemedi!

Sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder, Galatasaray yönetiminden veto yedi. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuya futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kulüpte görev yapabileceğini iletti.

Al Gharafa ile sözleşmesi sona eren Wesley Sneijder, Galatasaray'a önerilse de teknik heyet tarafından veto yedi. 35 yaşındaki Hollandalı futbolcunun eski performansından çok uzak olduğunu düşünen Cim-Bom, Sneijder'i aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra kulüp bünyesinde görevlendirebileceğini iletti.

GALATASARAY'DA 8 KUPA KAZANMIŞTI

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Wesley, 5 senelik Galatasaray kariyerinde 2'si lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazanmıştı.

(Posta)

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