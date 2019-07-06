Galatasaray, Vincent Aboubakar ile prensipte anlaştı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Porto'nun 27 yaşındaki Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, golcü futbolcuyu kiralamak için Porto ile görüşmelerini sürdürüyor.

GEÇEN SEZON 11 MAÇTA 4 GOL ATTI

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Vincent Aboubakar, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta forma giydi.Portekiz ekibi Porto'nun Kamerunlu forveti, bu 11 maçta 4 gol attı, 2 de asist yaptı.