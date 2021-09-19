Galatasaray ve Fenerbahçe'yi reddedip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı - Haberler Spor
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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi reddedip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı

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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi reddedip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı

Sezon başında adı sıkça Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Paulinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'ye imza atmıştı. Ancak Brezilyalı orta sahanın macerası yarım sezon sürdü. Paulinho, Al-Ahli ile karşılıklı anlaşarak kontratını sonlandırdı.

Barcelona, Tottenham gibi takımlarda forma giyen, Brezilya Milli Takımı'nda bir süre düzenli oynayan Paulinho, yaz döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geri çevirmiş, tercihini Al-Ahli'den yana kullanmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi reddedip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı

KISA SÜRDÜ

Ancak Paulinho'nun Arabistan macerası yarım sezon sürdü. Brezilyalı futbolcu, kulübüyle anlaşarak kontratını sonlandırdı.

BOŞTA KALDI

4 milyon euro civarı bir ücrete imza atan Paulinho, şimdi kulüpsüz kaldı. Avrupa'da bir takımda oynamak istiyorsa devre arasına kadar beklemek zorunda.

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Haber: Galatasaray ve Fenerbahçe'yi reddedip Arap kulübüne imza atan Paulinho, 2 ay sonra kulüpsüz kaldı - Haberler Spor
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