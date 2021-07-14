Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor

Fenerbahçe ve Galatasaray, Paulinho transferi için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcuyla görüşmeleri ilerletmesinin ardından sarı-lacivertlilerin araya girmesi transferin seyrini değiştirdi. Gelen son bilgilere göre eski Barcelonalı futbolcu gideceği takımı seçti. 32 yaşındaki orta sahanın önümüzdeki sene Fenerbahçe formasıyla mücadele etmesi bekleniyor.

Süper Lig'in dev kulüpleri Paulinho transferinde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği yıldız futbolcu için sarı-lacivertlilerin devreye girmesi transferin seyrini tamamen değiştirdi.

İMZA AN MESELESİ

Son olarak Guangzhou'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yeni takımını belirlemek için kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı bilinirken, son kararını verdiği ifade edildi. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Paulinho, gelecek sezona dair son kararını verdi. Buna göre yıldız futbolcunun yeni takımının Fenerbahçe olması bekleniyor. İddialara göre Paulinho, sarı lacivertlilere imza atmak üzere.