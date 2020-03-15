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Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Galatasaray ve Beşiktaş 347. randevuda! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray ve Beşiktaş, ezeli rekabette 347. randevu için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İşte dev derbi öncesi iki takımın muhtemel 11'leri ve son durumları.

15.03.2020 08:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 08:44
Galatasaray ve Beşiktaş 347. randevuda! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği derbi, koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak derbi mücadelesi beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak

Karşılaşma öncesinde puan durumunda Galatasaray 49 puanla 3. sırada yer alırken 6. sıradaki Beşiktaş 43 puanı bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da en önemli eksik 6 golü bulunan Adem Büyük. Sarı kırmızılı takımda ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama maç kadrosunda olmayacak.

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Douglas ile uzun süreli sakatlığı süren Dorukhan Toköz kadroda yer almayacak.

Galatasaray'da Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart görmeleri halinde haftaya cezalı duruma düşecek isimler olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd kart ceza sınırında bulunan isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray; Fernando Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao

Beşiktaş; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin-Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz

347. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide pazar günü karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette, geride kalan 346 maçın 122'sini Galatasaray, 111'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 453 golle karşılık verdi.

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Galatasaray ve Beşiktaş 347. randevuda! İşte muhtemel 11'ler

Haberin Videosu:

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş 347. randevuda! İşte muhtemel 11'ler

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