Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti
UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19, evinde ağırladığı Club Brugge U19'u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi 5. hafta karşılaşmasında Belçika temsilcisi Club Brugge U19'u ağırladı. Sarı-kırmızılı gençler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
ATALAY YILDIRIM YILDIZLAŞTI
Grupta üst üste 2. galibiyetini alan temsilcimize 3 puanı getiren goller 38. dakikada Atalay Yıldırım, 75. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun ayağından geldi. Golden 4 dakika sonra temsilcimizde Ferhan Evren ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçı 10 kişi tamamlayan sarı-kırmızılı gençlerde, Atalay Yıldırım 1 gol, 1 asist ile yıldızlaşan isim oldu.
Temsilcimiz puanını 6'ya çıkarırken, Belçika temsilcisi 9 puanda kaldı.
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abileri biraz ders alsın diyorum ve başarılar diliyorum. Hep destek tam destek.Cevap Yaz Yayından Kaldır