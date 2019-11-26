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Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19, evinde ağırladığı Club Brugge U19'u 2-1 mağlup etti.

26.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:27
Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti

U19, UEFA Gençlik Ligi 5. hafta karşılaşmasında temsilcisi U19'u ağırladı. Sarı-kırmızılı gençler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ATALAY YILDIRIM YILDIZLAŞTI

Grupta üst üste 2. galibiyetini alan temsilcimize 3 puanı getiren goller 38. dakikada Atalay Yıldırım, 75. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun ayağından geldi. Golden 4 dakika sonra temsilcimizde Ferhan Evren ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçı 10 kişi tamamlayan sarı-kırmızılı gençlerde, Atalay Yıldırım 1 gol, 1 asist ile yıldızlaşan isim oldu.

Temsilcimiz puanını 6'ya çıkarırken, Belçika temsilcisi 9 puanda kaldı.

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