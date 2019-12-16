Galatasaray, Tuzlaspor maçına hazır

16.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:14

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Tuzlaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü karşılaşmasında 90 dakika forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların salonda başladığı idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina'nın tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA