Galatasaray tribünlerinden Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük tepki!

13.09.2019 20:46

Galatasaraylı taraftarlar, son dönemde yaşanan olaylara pankartlarla tepki gösterdi. Fatih Terim'in cezasını ve TFF'yi eleştiren taraftarlar, "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı... Biz buradayız, durdursanıza hadi Galatasaray'ı", "Galatasaray tek, siz hepiniz", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak", "Galatasaray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yoktur" pankartları açtı.

SARI KIRMIZILILAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Takımlarını desteklemek için karşılaşmaya gelen taraftarlar, tribünlerin neredeyse tamamını doldurdu. Oyuncuların ısınması sırasında büyük coşkuyla takımlarına destek veren sarı kırmızılı taraftarlar, özellikle yeni transferlere büyük ilgi gösterdi. Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, mücadelenin başında protesto olarak tezahürat yapmadı ve ayağa kalkmadı.