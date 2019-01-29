Galatasaray Tribünleri Boluspor Maçında "Taraftar Çıldırdı Forvet İstiyor" Tezahüratında Bulundu

Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçında Galatasaray Boluspor'u Türk Telekom Stadında konuk etti. Karşılaşmayı izlemek için stada akın eden Galatasaraylı taraftarlar, forvet istemeye devam ediyor.

"ABDURRAHİM FORVETLER NEREDE?"

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a tepki göstererek, "Abdurrahim forvetler nerede?" tezahüratında bulundu. Ayrıca taraftarlar uzun süre, "Taraftar çıldırdı forvet istiyor" diye bağırdı.