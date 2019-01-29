Galatasaray Tribünleri Boluspor Maçında "Taraftar Çıldırdı Forvet İstiyor" Tezahüratında Bulundu
Türkiye Kupası ikinci maçında sahasında Boluspor'u konuk eden Galatasaray'da tribünler, "Taraftar çıldırdı forvet istiyor" tezahüratında bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçında Galatasaray Boluspor'u Türk Telekom Stadında konuk etti. Karşılaşmayı izlemek için stada akın eden Galatasaraylı taraftarlar, forvet istemeye devam ediyor.
"ABDURRAHİM FORVETLER NEREDE?"
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a tepki göstererek, "Abdurrahim forvetler nerede?" tezahüratında bulundu. Ayrıca taraftarlar uzun süre, "Taraftar çıldırdı forvet istiyor" diye bağırdı.
YORUMLAR (3)
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7 8 bin kişi filan vardı forvet istiyoruz demeleri dinleyen mi var mustafa ile abdu paraları yemiş anlaşılan halen satacaz almıcaz havası var. paralar nerdeeeeeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Klüp başkanı istifa etmesi lazım. Sözler tutulmak üzere verilir. Ama lafta kalıyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sevgili taraftarlar gelecek sezona artık cengiz ve ekibi kıvıracak 31 ocağı getirecekler bu yönetime sabır gösteren fatih hoca ya kolay gelsin bu ekiple çalışmasındaCevap Yaz Yayından Kaldır