Galatasaray TT Stadı'nın kapasitesini artırmak için TFF'ye başvurdu!

Galatasaray yönetimi, 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadı'nın kapasitesini artırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kale arkasında bulunan tribünlerdeki koltukların kalkması ile birlikte stadın kapasitesi 10 bin artacak.

04.09.2019 13:03

Galatasaray, stadyumunun kapasitesini arttırmak için harekete geçti. Temeli 13 Aralık 2007'de atılan ve 15 Ocak 2011 yılında Ajax karşılaşması ile hizmete giren 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesinin arttırılmasına yönelik planlar yapılıyor.

KALE ARKALARINDAKİ KOLTUKLAR KALDIRILACAK

Taraftarların stadyumlarda karşılaşmaları ayakta izleyebileceklerine dair kanunun çıkması üzerine TFF'ye başvuru yapan Galatasaray yönetimi, kale arkalarında bulunan tribünlerdeki koltukları kaldırarak kapasiteyi arttırmayı planlıyor.

YENİ KAPASİTE 62 BİN OLACAK

Sarı-kırmızılılar, böylece stattaki seyirci sayısını 52 bin 650'den 62 bine çıkaracak.

Galatasaray TT Stadı'nın kapasitesini artırmak için TFF'ye başvurdu!
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (25)

  • BEŞİKTAŞ ÖRNEK ALSIN:
    fiko başkan gör rakibimizi adamlar stadın kapasitesini 60 bin kişiye çıkarıyorlar sen naptın 40 bin kişilik stad yaptırdın vodafone park stadı en az 55 bin kişilik yapılmalıydı bravo galatasaraya
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  • KUŞ AVCISI BEHÇET:
    Keko Türkçe yazda anlaşılsın acının nerende olduğu.
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  • VATANDAŞ:
    Türk telekom demek zorunamı gidiyor stadı ali sami yenmi yaptırdı ne alaka
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  • ULTRA ASLAN:
    bi zahmet kendi dilinizi öğrenin hakkaten. “statlar” değil “stadlar”. stadyumun halk arasındaki kısaltması : stad
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  • CG1982:
    ''SITATLAR'' değil, ''Statlar'' olacak o. Kendi dilinizi öğrenin bir zahmet ya.
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  • MİSAFİR SANATCİ:
    isler ters giderse gs bu stadi doldurmaya bile cok ugrasir. hayat pahali ekonomi bozuk yarin bir gun insanlar is bulmakda zorlanacak esnaf kan agliyor bunlar stad ufak geliyor diyor. ama tabi giris beles olursa dogru stad ufak gelir. . . .
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