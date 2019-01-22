Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İdmanda Belhanda'ya Kızdı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, idmanda Belhanda'yı yanına çağırarak sert uyarılarda bulundu.
Cim-Bom, Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki çalışma enerjik ısınmayla başlandı. Ana bölümünde ise Fatih Terim yönetiminde sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma yapılan antrenman yenileme koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
İdman sırasında Terim'in, Al İttihad'a gidişine izin verilmeyen ve 200 bin euroluk kırmızı kart cezası silinmesi sonrası A.Gücü önünde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belhanda'yı yanına çağırıp sert uyarılar yapması dikkatlerden kaçmadı.
(Star)
YORUMLAR (29)
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Serdar azizi bir hata ile sildin bu adamın her hareketi hata neden hala sabrediliyor yabancı hayranlığı çıkarcılık tavan yapmışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bursanın attığı gol hem faul hemde ofsayt olarak VAR a rağmen verilen ilk gol olarak tarihe geçti.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır: GİT BAŞKA YERDE AĞLA EZİK FENERLİ . ONA BAKARSAN FENERİN GS MAÇINDA 2. GOLÜNDE VALBUENA FAUL YAPTI VE TOP TAÇ ÇİZGİSİNİ GEÇMİŞTİ . KONYA MAÇINDA BELEŞ PENALTI BJK MAÇINDA VERİLMEYEN PENALTI . ŞUAN GS NİN 2 2 1 5 PUANI ÇALINDI TOPLAM .Yayından Kaldır
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bursanın attığı gol hem faul hemde ofsayt olarak VAR a rağmen verilen ilk gol olarak tarihe geçti.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Belhanda oynadığı maçlarda isteksiz niye tutuyorsunuz adam anlaşmış ondan size yar olmaz işleri güçleri para bir dakika durduğu kabahatCevap Yaz 5 Yayından Kaldır