Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Ay Sonuna Kadar Transfer Yapacağız

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Bornova İlçe Stadında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.

"BÜTÜN ARKADAŞLAR İYİ NİYET VE ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

Maç sonunda konuşan Fatih Terim, "İsimler üzerinden transfer konuşmak istiyorum. Bazen transfer yapmak istediğiniz zaman paranız olmuyor, paranız olduğunda da zamanınız olmuyor. Bütün arkadaşlar iyi niyet ve özveriyle çalışıyor. Herkesten ricam, 31 Ocak akşamına kadar beklemeleri. İçinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ve bu durumu Galatasaray'a uygun görmüyorum." diye konuştu.

"DURUMU TASVİP ETMİYORUM"

Terim, "Ancak sabır diyorum, 31'ine kadar transfer yapacağız. Ondan sonra kızma hakkı ve sorma hakkı olur. Ya bu arkadaşlar Alanyaspor maçında oynarlar ya da olmazlar. Durumu tasvip etmiyorum ama uğraşı görünce ben de diyorum ki bu kadar beklediler, iki üç gün daha beklesinler." dedi.