Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Falcao açıklaması!

26.08.2019 00:27

Galatasaray, Süper Ligin 2. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadele sonunda beIN Sports'a konuştu. Terim Falcao ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Terim şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendimize bakacağız. Son anda auta gidecek top, iki kişi birbirine çarpacak, oradan Donk'a gidecek, çarpacak, gol olacak. Seri'nin atıldığı bölüme kadar oynadığımız oyun, artırarak yapmamız gereken oyun. Maalesef, şampiyona yakışan bir başlangıç yapamadık. Şimdi arkadaşlar, daha tabii konu hep Falcao. Ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkan, yönetim kurulu, bu işte yetkili arkadaşlarımızın elinden gelen her şeyi yaptığını görüyorum ama bazen olmuyor. Olmamasının en başta UEFA sebebi var.

"KULÜPLERİMİZ EKONOMİK OLARAK İYİ DEĞİL"

UEFA'nın yaptırımları arasında, kendinize bu ligde istediğiniz gibi bir şey yapmanız mümkün değil. Canınızı yakıyorlar canınız acıyor. Kulübün ekonomik durumu nedir, dengeler ne olacak. Galatasaray'ın bugününü yarınını düşünüyoruz. Bütün kulüplerimiz bankaların önünde. Ekonomik olarak iyi değil kulüplerimiz. Bu işin böyle gitmeyeceğini hep söylüyorum. Zaten makas açılmış vaziyette. Ben böyle söylediğim zaman, Galatasaray'ın geleceğine dikkat etmek lazım. Bu benim için çok önemli.

"OLMAZSA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Hoca Falcao'yu istemiyor diyorlar. Kim istemez Falcao'yu? Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Falcao'nun klasını bir kenara bırakacak olursak Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayız."