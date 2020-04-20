SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi - Spor
Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi

Spor Toto Süper Lig'de geri kalan maçlarla ile ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geri kalan 8 haftanın Çarşamba-pazar olmak üzere haftada 2 maç üzerinden 6 günde oynanması gerektiğini söyledi.

20.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:04
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milliyet Gazetesi'nden Şansal Büyüka'ya Türk futbolunun geleceği ile ilgili konuştu.

Kalan 8 haftanın nasıl tamamlanmasıyla ilgili öneride bulunan Terim, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Madem bir takım haftada iki maç oynayacak, ilk maçlar pazartesi-salı-çarşamba oynansın. İkinci maçlar cuma-cumartesi-pazar yapılsın. İlk maçını pazartesi oynayan takım, ikinci maçını cuma, salı günü oynayan takım cumartesi, çarşamba oynayan takım pazar günü ikinci maçlarını yapsınlar. Böylece her takım haftada iki maçını oynamış olur ve arada üç gün nefes alma ve yeni maçına mümkün olduğunca hazırlanma şansını bulur."

"ŞİKAYET ETME ŞANSIMIZ YOK"

"Baştan beri söylüyorum. Asla şikayet etme şansımız yok. Şartlar böyle... İtiraz etmeden, 'öf-pöf' demeden oynayacağız. Bu kısa sürelerde deplasmana gitme sıkıntı olur mu, elbette biraz olur, ona da katlanacağız."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (2)
TFF: Olur hocam
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HÜSEYİN: Adamsın fatih terim. Allah şifa versin seviyoruz seni
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Spor
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Spor
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Dünya yıldızı, birliğine teslim oldu! 3 hafta askerlik yapacak Spor
Dünya yıldızı, birliğine teslim oldu! 3 hafta askerlik yapacak
Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Transferi an meselesi Spor
Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! Transferi an meselesi
Alanyaspor'dan N'Sakala tepkisi: Devreye giren takıma cephe alırız Spor
Alanyaspor'dan N'Sakala tepkisi: Devreye giren takıma cephe alırız
Ronaldo koronadan kaçamadı! Adada ilk vaka görüldü Spor
Ronaldo koronadan kaçamadı! Adada ilk vaka görüldü
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Emre Belözoğlu'ndan sportif direktörlük yanıtı: Yönetimin vereceği her türlü görevi üstlenmekten gurur duyarım
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil isteklerine heyecanlandıran yorum: Karamsarlık olmaz, iyimser olacağız
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Fenerbahçe, Martin Skrtel'e 13 milyon TL tazminat ödeyecek
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
Sıcağı gören F.Bahçe'nin yengesi, camın önünde çıplak güneşlendi
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ümit Besen Serdar Ortaç Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ergin Ataman Sergen Yalçın Zinedine Zidane Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 21:16:56. #1.14#
title