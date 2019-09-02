Galatasaray taraftarının Radamel Falcao sevgisi Avrupalıları şaşırttı!

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'yu Atatürk Havalimanı'nda 20 bini aşkın taraftarın karşılaması, Avrupalıları şaşırttı.

02.09.2019 12:30
Galatasaray taraftarının Radamel Falcao sevgisi Avrupalıları şaşırttı!

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş yankı uyandırdı. Avrupa'da özellikle İngiliz, İspanyol ve Fransız basınında manşetlere çıkarılan transferle ilgili Kolombiya basını da taraftarların yıldız oyuncuyu karşılama anını öne çıkardı. Galatasaraylı taraftarların Falcao için yaptığı karşılama için "Çılgınlık" ifadesi kullanıldı.

"İSTANBUL'DA FALCAO ÇILGINLIĞI"

İngiliz basınından ESPN, takipçileriyle paylaştığı haberde Radamel Falcao'nun Galatasaray ile anlaştığını ve oyuncuyu karşılamak için havaalanına 25 bin taraftarın akın ettiğini yazdı. The Sun'da yer alan haberde de sarı kırmızılı 25 bin taraftarın bayrak ve formalarla Falcao'ya unutulmaz bir karşılama yaptıkları yazıldı. İspanyol AS Gazetesi'nin Kolombiya baskısında da Falcao transferi manşette yer aldı. "İstanbul'da Falcao çılgınlığı" şeklinde servis edilen haberde Galatasaraylı taraftarların büyük bir sevgiyle Falcao'yu karşıladığı belirtildi.

(Futbol Arena)

Galatasaray taraftarının Radamel Falcao sevgisi Avrupalıları şaşırttı!
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YORUMLAR (50)

  • MEHMET TÜRK:
    sanki avrupanin umurunda adamlar bizim tv kapatiyorlar elinden gelse bir kasik su vermezler
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  • HALİBA:
    Vallahi avrupalılar değil biz bile şaşırdık yahu annamadım ben bu işe doğal gaza bir ayda yüzde otuz iki zam gelmiş ekonomi şahane işsizlik bitmiş maaşlar iki bin dolar olmuş falcao yılda bonuslarla birlikte on milyon euro almıyor.ülkemi ne kadar göçmen varsa doldurmamış kadınlarımız ölmüyor çoçuklarımız tacize uğramıyor evet herkes birbirine saygılı bunları düzelten falcao geldi galiba diyorum bende ondan millet seviniyor diyorum..........
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  • SERHAT:
    Falcao geldi işsizlik bitti,ekonomi rayına oturdu herkes mutlu mutlu geçinip gidecek ondandır bu sevinçli karşılama
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  • GSMUSTİ:
    Ağzınıza dolamışsınız Şampiyonlar Ligi diye ulen bi tarafsız bakın artık şu olaya ya Avrupa da şuan için hiç bir Türk takımı diğer takımların yanından geçemez Real Barça Psg Münih liverpool vs. Hangi Türk takımı bu takımlarla yarışabilir biraz gerçekçi olun yazdığım Psg bile daha şampiyonlar ligini alamadı! kaldı ki zaten gerek uefa gerek şampiyonlar liginde Türk takımları içinde en iyi başarı yine GALATASARAYa ait hala boş boş konuşuyorsunuz. .
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