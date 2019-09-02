Galatasaray taraftarının Radamel Falcao sevgisi Avrupalıları şaşırttı!

02.09.2019 12:30

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş yankı uyandırdı. Avrupa'da özellikle İngiliz, İspanyol ve Fransız basınında manşetlere çıkarılan transferle ilgili Kolombiya basını da taraftarların yıldız oyuncuyu karşılama anını öne çıkardı. Galatasaraylı taraftarların Falcao için yaptığı karşılama için "Çılgınlık" ifadesi kullanıldı.

"İSTANBUL'DA FALCAO ÇILGINLIĞI"

İngiliz basınından ESPN, takipçileriyle paylaştığı haberde Radamel Falcao'nun Galatasaray ile anlaştığını ve oyuncuyu karşılamak için havaalanına 25 bin taraftarın akın ettiğini yazdı. The Sun'da yer alan haberde de sarı kırmızılı 25 bin taraftarın bayrak ve formalarla Falcao'ya unutulmaz bir karşılama yaptıkları yazıldı. İspanyol AS Gazetesi'nin Kolombiya baskısında da Falcao transferi manşette yer aldı. "İstanbul'da Falcao çılgınlığı" şeklinde servis edilen haberde Galatasaraylı taraftarların büyük bir sevgiyle Falcao'yu karşıladığı belirtildi.

(Futbol Arena)