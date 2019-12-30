: Galatasaray, Talisca'ya yıllık 6 milyon euro teklif edecek

30.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:03

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından yönetimle birlikte büyük planları uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı. Onyekuru ve Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, orta alanda hücum gücü yüksek bir isme de yöneldi. Bu futbolcu ise Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'ydı.

SENELİK 6 MİLYON EURO ALACAK

Cim-Bom, Anderson Talisca'yı kiralamayı planlıyor. Futbolcuya senelik 6 milyon euro teklif edileceği, 2022'ye kadar mukavelesi bulunan Talisca'nın da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray bir dönem Beşiktaş forması giyen Ryan Babel'i de renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Talisca'yla birlikte takımın hücum gücünü yukarı çekmeyi planlıyor.

BABEL DEVREYE SOKULACAK

Çin Ligi'nde yabancı futbolcular için üst maaş limiti 3 milyon euro olarak belirlenmişti. Ancak Talisca gibi daha önce mukavele imzalayanlar için bu durum söz konusu değil. Sambacı, Çin'de senelik olarak 10 milyon euro civarında bir maaş alıyor. Galatasaray bu paranın 6 milyon eurosunu ödeyecek. Çin ekibi teklifi kabul ederse futbolcunun kalan maaşını verecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in de sambacıyı çok istediği ve gerekirse devreye Hollandalı Babel'in de sokulabileceği kaydedildi.

(Akşam)

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