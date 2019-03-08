Galatasaray, Taiwo Awoniyi'nin Transferi İçin Harekete Geçti

Ocak ayında gelecek vadeden ve ilerleyen yıllarda yüksek bonservis ücretiyle satılacak bir forvet transferi yapmak isteyen Galatasaray Tetteh ve Onuachu isimlerinde başarısız olmuştu. Fatih Terim ve scout ekiplerinin bu yöndeki çalışmaları devam ederken sarı kırmızılıların gündemine bir başka yetenekli futbolcu Taiwo Awoniyi geldi.

29 MAÇTA 9 GOL ATTI

Şu anda Belçika'da Gent forması giyen ve 29 maçta 9 gol atan Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'ın zemin yokladığı öğrenilirken 97 doğumlu genç futbolcunun Schalke'nin de radarında olduğu belirtildi. Nijerya'nın U17-20 ve 23 milli takımlarında forma giyen Awoniyi'nin bonservisi Liverpool'un elinde bulunurken, 96 resmi maçta 23 gol atan oyuncu bundan önce FSV Frankfurt, Nijmegen, Mouscron'a kiralandı.

ONYEKURU GİBİ KİRALIK GELECEK

Galatasaray, İngiliz deviyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Awoniyi, kiralık olarak gelen ve kendisinden beklenen verimi tam olarak alamayan Onyekuru gibi transfer etmeyi düşünüyor.