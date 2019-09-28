Galatasaray son 30 sezonun en kötü başlangıcını yaptı

28.09.2019 23:31

Ligde bu sezon dokuz puan toplayan Galatasaray, üç puanlı sistemde yedi puan topladığı 1989/90 sezonundan bu yana (30 sezon), ilk altı haftalar itibarıyla Süper Lig'e en kötü başlangıcını yaptı.

GALATASARAY'IN SERİSİ 39 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 39 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 32 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini Fenerbahçe derbisinde de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.