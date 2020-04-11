SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak - Spor
Şener Özbayraklı, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan Galatasaray, sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Şener Özbayraklı ile yollarını ayırıyor.

11.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:19
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen Şener Özbayraklı'nın Florya macerası çok kısa sürdü. Sarı Kırmızılı takımın, kendisini gösteremeyen ve Fatih Terim'in gözüne giremeyen Şener ile yolları ayırmaya karar verdiği gelen haberler arasında.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILACAK

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Şener Özbayraklı ile sezon sonunda karşılıklı anlaşarak yollar ayrılacak. Direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen 30 yaşındaki futbolcunun menajerine tam yetki verdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 6 milyon TL kazanan Şener Özbayraklı, ligde 5, kupada 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkabildi, gol ya da asist kaydedemedi.

(Akşam)

Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
'Dolu statta oynamak istiyorum' diyen yıldız ismi Beşiktaş'a önerdiler Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyen yıldız ismi Beşiktaş'a önerdiler
Talisca heyecan yarattı! Sergen'i etiketlediği paylaşım dikkat çekti Spor
Talisca heyecan yarattı! Sergen'i etiketlediği paylaşım dikkat çekti
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Demet Akalın Şeyma Subaşı Cüneyt Özdemir
Spor Falcao Lionel Messi Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 14:28:58. #1.14#
title