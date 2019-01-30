Galatasaray, Serdar Aziz'in Sözleşmesini Feshetti

Galatasaray, Serdar Aziz'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Milli oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Galatasaray'da gündem Diagne transferini dönmüşken Serdar Aziz konusunda da flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildi.

SÖZLEŞME ALACAKLARINA KARŞILIK FESHEDİLDİ

1,8 milyon euro alacağından vazgeçen Serdar Aziz cephesi, 800 bin euro daha üzerine koydu. Böylelikle Serdar Aziz'in sözleşmesi 2,6 milyon euro tasarrufla fesh edildi. Serdar Aziz'in yakın zamanda Fenerbahçe ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

(Ajansspor)

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YORUMLAR (19)

  • FENERİN SELAMETİ İÇİN:
    ŞENER ÖZBAYRAKLİ, SLİMANİ, İSMAİL KÖYBAŞI, ALPER POTUK, NEUSTEDAR, AYEW, FREY, BENZİA, HASAN ALİ KALDIRIM, DİRAR İLE HEMEN ŞİMDİ TRANSFER SEZONU BİTMEDEN YOLLAR AYRILMALIDİR.
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  • ZA:
    Bu adam pimi çekilmiş el bombası artı sporcu ahlakı yok kim alırsa alsın hayrını görsün diyeceğim ama pek hayrı olmaz diye düşünüyorum
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