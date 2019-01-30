Galatasaray, Serdar Aziz'in Sözleşmesini Feshetti

Galatasaray'da gündem Diagne transferini dönmüşken Serdar Aziz konusunda da flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildi.

SÖZLEŞME ALACAKLARINA KARŞILIK FESHEDİLDİ

1,8 milyon euro alacağından vazgeçen Serdar Aziz cephesi, 800 bin euro daha üzerine koydu. Böylelikle Serdar Aziz'in sözleşmesi 2,6 milyon euro tasarrufla fesh edildi. Serdar Aziz'in yakın zamanda Fenerbahçe ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

(Ajansspor)