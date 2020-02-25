Haberler » Spor » Galatasaray, "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı için suç duyurusunda bulunuyor - Spor

Galatasaray, "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı için suç duyurusunda bulunuyor

Galatasaray Kulübü, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe tribünlerinde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

25.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:46
Galatasaray,

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 'nda Maraton tribününde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart nedeniyle harekete geçen Galatasaray Kulübü, toplumda kin ve nefret duygusunu körüklediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Söz konusu pankartta yazılan sözlerin maçtan önce medyaya sızdığı ve bu nedenle kulübün açılmaması kararı aldığı ama son anda bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.

(Ajansspor)


Haber Videosu

: Galatasaray, 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' pankartı için suç duyurusunda bulunuyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (26)

  • RECEP:
    sevmeyebilirsiniz ama insansanız saygı duymalısınız. 21 senede bir kere kendi sahasında Fenerbahçe''yi yenmişiz çok mu?bi daha yenmek için bir 21 sene bekleriz herhalde
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • JUVENTUSLU HATUN:
    Bu Macin cezalari nerde parkart olsun ozan tufan olsun deniz türüc olsun aciklamalar taraftar davranisi olsun nerede cezalar bekliyoruz federasyon yokmu Bu ülkede
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • MEMET33:
    PANKARTTA BİR BEİS YOK, BİZ BİR RUM TOPLULUKTAN, TÜRKİYENİN TAKIMIN SEVMELERİNİ ZATEN BEKLEMİYORUZ, KALDI Kİ BİZDE ONLARA BAYILMADIK. KENDİ SAHALARINDA RUMLARI YENDİK HEPSİ BUDUR.
    Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • GS22:
    TESADÜFE BAK BİZ DE SİZİ SEVMİYORUZ. . . . AMA SİZİ TUTANLAR BAZEN KARDEŞİMİZ SEVDİĞİMİZ KIZIMIZ OĞLUMUZ. . . . . .
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • VATANDAŞ:
    kişilere bakıp toplum yargılanmaz diye bir söz vardır. . cahillerin de bundan hiç haberi yoktur
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • MEMLEKETİM:
    Bunlar kafayi yemis. Burda suc unsuru tasiyacak bir durum yok. Kimse kimseyi sevmek zorunda degil. Fenerbahce''liler Fenerbahce''lilere mesaj vermis. Sevme senide sevmeyiz diye.
    Cevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
  • MEMLEKETİM:
    Bana cevap verenlere cevaben. Galatasaray''in Trabzon icin actigi pankart ceza yedimi. Fener pankartinda bir takim hedef alinmis. Lakin Galatasaray pankartinda Devlet hedef aliniyor. Aynen söyle. ( yalan ve yolsuzlugun girdabindeki Türkiye''de dogruluga ceza veriliyor ) TCK burda gecerli degilmi? bilip bilmeden yorum yapmayin.
    2 Yayından Kaldır
  • MEMLEKETİMİN OKUYAN İNSANI:
    Kanundan bir habersin kardeşim ! TCK''NUN 216. Maddesini bir oku !
    2 2 Yayından Kaldır
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler