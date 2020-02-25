Galatasaray, "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı için suç duyurusunda bulunuyor
Galatasaray Kulübü, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe tribünlerinde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" pankartı nedeniyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ülker Stadı'nda Maraton tribününde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart nedeniyle harekete geçen Galatasaray Kulübü, toplumda kin ve nefret duygusunu körüklediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Söz konusu pankartta yazılan sözlerin maçtan önce medyaya sızdığı ve bu nedenle kulübün açılmaması kararı aldığı ama son anda bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.
(Ajansspor)
Haber Videosu: Galatasaray, 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' pankartı için suç duyurusunda bulunuyor
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sevmeyebilirsiniz ama insansanız saygı duymalısınız. 21 senede bir kere kendi sahasında Fenerbahçe''yi yenmişiz çok mu?bi daha yenmek için bir 21 sene bekleriz herhaldeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu Macin cezalari nerde parkart olsun ozan tufan olsun deniz türüc olsun aciklamalar taraftar davranisi olsun nerede cezalar bekliyoruz federasyon yokmu Bu ülkedeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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PANKARTTA BİR BEİS YOK, BİZ BİR RUM TOPLULUKTAN, TÜRKİYENİN TAKIMIN SEVMELERİNİ ZATEN BEKLEMİYORUZ, KALDI Kİ BİZDE ONLARA BAYILMADIK. KENDİ SAHALARINDA RUMLARI YENDİK HEPSİ BUDUR.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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TESADÜFE BAK BİZ DE SİZİ SEVMİYORUZ. . . . AMA SİZİ TUTANLAR BAZEN KARDEŞİMİZ SEVDİĞİMİZ KIZIMIZ OĞLUMUZ. . . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kişilere bakıp toplum yargılanmaz diye bir söz vardır. . cahillerin de bundan hiç haberi yokturCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunlar kafayi yemis. Burda suc unsuru tasiyacak bir durum yok. Kimse kimseyi sevmek zorunda degil. Fenerbahce''liler Fenerbahce''lilere mesaj vermis. Sevme senide sevmeyiz diye.Cevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
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Bunlar(fb)liler sevgiden anlamaz!. . .2 Yayından Kaldır
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Bana cevap verenlere cevaben. Galatasaray''in Trabzon icin actigi pankart ceza yedimi. Fener pankartinda bir takim hedef alinmis. Lakin Galatasaray pankartinda Devlet hedef aliniyor. Aynen söyle. ( yalan ve yolsuzlugun girdabindeki Türkiye''de dogruluga ceza veriliyor ) TCK burda gecerli degilmi? bilip bilmeden yorum yapmayin.2 Yayından Kaldır
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bu yazıdan bunu mu anladın kaval?2 2 Yayından Kaldır
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Kanundan bir habersin kardeşim ! TCK''NUN 216. Maddesini bir oku !2 2 Yayından Kaldır