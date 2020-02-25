: Galatasaray, 'Seni de seni seveni de sevmiyoruz' pankartı için suç duyurusunda bulunuyor

25.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:46

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ülker Stadı'nda Maraton tribününde açılan "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazılı pankart nedeniyle harekete geçen Galatasaray Kulübü, toplumda kin ve nefret duygusunu körüklediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Söz konusu pankartta yazılan sözlerin maçtan önce medyaya sızdığı ve bu nedenle kulübün açılmaması kararı aldığı ama son anda bu karardan vazgeçtiği öğrenildi.

(Ajansspor)

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