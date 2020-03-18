Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Şener Özbayraklı ile yolların ayrılmasına karar verildi.
18.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:52
Galatasaray'da tartışmasız sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Şener Özbayraklı oldu.
SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.
Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener Özbayraklı ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.
(Takvim)
Haberin Videosu: Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak