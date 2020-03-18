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Şener Özbayraklı, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Şener Özbayraklı ile yolların ayrılmasına karar verildi.

18.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:52
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak

Galatasaray'da tartışmasız sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Şener Özbayraklı oldu.

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.

Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener Özbayraklı ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.

(Takvim)

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak

Haberin Videosu:

Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak

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