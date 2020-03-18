Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Şener Özbayraklı ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Galatasaray'da tartışmasız sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Şener Özbayraklı oldu.

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.

Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener Özbayraklı ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.

(Takvim)