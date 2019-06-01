Galatasaray, Şener Özbayraklı ile anlaştı
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaştı. Tecrübeli futbolcu sarı kırmızılı ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den aldığı ücretten daha az kazanacağı ve TL cinsinden sözleşme yapılacağı öğrenildi.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Şener Özbayraklı geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giymişti. Galatasaray'ın Şener ile anlaşmasının ardından Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
SÖZLEŞMESİ TL CİNSİNDEN OLACAK
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de 1,1 milyon euro kazanan milli sağ bekin Galatasaray'daki ücreti daha düşük ve Türk Lirası cinsinden olacak.
Emre Taşdemir ve Ömer Bayram gibi iki sol beki bulunan Fatih Terim, Şener'le de sağ bekte yerli alternatifine sahip oldu. Şener Özbayraklı, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 lig maçına çıktı.
YORUMLAR (4)
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TL cinsinden sözleşme yapılıyorsa bilin ki o oyuncu asla ilk 11 de sahaya çıkmayacak. Emre Akbaba € üzerinden anlaşma yapıldı banko oynadı. Muğdat için TL üzerinden anlaşma yapıldı, ilk 11 de hiç çıkmadı. Sadece önemsiz maçlarda oynadı. Gs TL üzerinden sözleşme yapılan oyuncuları adam yerine koymuyor ve oynatmıyor. Fener para verip aldığı adamı bedavaya bırakıyor. Şener''den iyi bir rotasyon oyuncusu olur. Tolga Ciğerci''yi de paket olarak verseydiniz bari. Kronik sakat oyuncuyu al, parayla aldığını verCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Takımda bulunan Ömer Bayram Gs nin fulbolcusu olamaz. Onun oynadığı futbolu abartmıyorum bende oynarım. Şeneri alan zihniyet ne amaçla alıyor ki!!.Cevap Yaz 5 1 Yayından KaldırANALİST: Sen ya futboldan anlamıyorsun ya da rahip takım taraftarı, çık o sahaya bakalım 10 dk bitersin, ayrıca Şener iyi transfer, Ömerin de Mariano dan kalır yanı yok.2 Yayından Kaldır
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