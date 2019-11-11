11.11.2019 00:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:58

Süper Lig'de 11 maçta topladığı 19 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. CNN Türk'ün haberine göre Galatasaray Kulübü olağanüstü seçime gidiyor. CNN Türk yorumcusu Tayfun Bayındır, "Galatasaray seçime gidiyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz de seçime katılabilecek. Mustafa Cengiz ve ekibinin seçilme şansını ise çok yüksek görüyorum. Rakip çıkar mı bilmiyorum. Cengiz ve yönetiminin dönemsel olarak iyi işler yaptığını düşünüyorum." dedi.

"TAM TARİHİ BİLMİYORUM"

Bayındır, "Son aldığımız bilgi bu. Seçme ve seçilme haklarının saklı kalma şartı konmuş. Doğal olarak Cengiz'de seçime katılabilecek. Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak tedbir koymuşlardı. Ama bazı bölümleri teyide muhtaç. Tam tarihi bilmiyorum." diye konuştu.