Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son olarak Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, Devler Ligi'nde gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları geride kalırken temsilcimiz Galatasaray, oynadığı 4 maçta gol atamadı ve Devler Ligi'nde gol atamayan tek takım oldu.
Sarı kırmızılı ekibin ardından en az gol atan takımlar ise 2'şer golle aynı grupta yer alan Club Brugge ve F Grubu'nda yer alan Slavia Prag geliyor. Prag'ı ise H Grubu'nda yer alan ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, D Grubu'nda yer alan Bayer Leverkusen ve C Grubu'nda yer alan Atalanta attıkları 3'er golle en az gol atan takımlar oldu.
PSG GOL YEMEYEN TEK TAKIM
Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda bulunan Paris Saint Germain ise 4 hafta sonunda gol yemeyen tek takım olmayı başardı.
VİDEO: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım