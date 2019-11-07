Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım

07.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:06

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları geride kalırken temsilcimiz Galatasaray, oynadığı 4 maçta gol atamadı ve Devler Ligi'nde gol atamayan tek takım oldu.

Sarı kırmızılı ekibin ardından en az gol atan takımlar ise 2'şer golle aynı grupta yer alan Club Brugge ve F Grubu'nda yer alan Slavia Prag geliyor. Prag'ı ise H Grubu'nda yer alan ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, D Grubu'nda yer alan Bayer Leverkusen ve C Grubu'nda yer alan Atalanta attıkları 3'er golle en az gol atan takımlar oldu.

PSG GOL YEMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda bulunan Paris Saint Germain ise 4 hafta sonunda gol yemeyen tek takım olmayı başardı.