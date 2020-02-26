Galatasaray, Ryan Donk'a yeni sözleşme önerecek
Görev verildiğinde orta saha, stoper, hatta forvet fark etmeden oynayan ve elinden gelenin en iyisini yapan Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk, Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olurken, ödülünü de kapmak üzere.
Galatasaray'da son dakika Ryan Donk gelişmesi. Görev verildiğinde orta saha, stoper, hatta forvet fark etmeden oynayan ve elinden gelenin en iyisini yapan Donk, Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olurken, ödülünü de kapmak üzere.Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık yeni kontrat önerilecek.
Donk'un özellikle genç oyuncularla da yakından ilgilenmesi ve onları motive etmesi, teknik ekipten takdir topluyor. Yıllık 1.9 milyon Euro'ya oynayan Donk'un ücretinde ise indirim yapılması bekleniyor.
MURIQI'YE ADIM ATTIRMADI
Süper Lig kariyerinde en fazla (3) Fenerbahçe'ye gol atan Ryan Donk derbide Muriqi'e adım attırmadı. Son iki şampiyonluğa ön liberoda sergilediği performansla katkı sağlayan Donk, bu kez stoperde Fatih Terim'in kurtarıcısı oldu.
TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Donk, eski Beşiktaşlı Negredo'nun formasını giydiği Dubai ekibi Al-Nasr'dan gelen teklifi "Galatasaray'la konuşmadan kimseyle görüşmem'' diyerek reddetti.
GELECEK YIL 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Fatih Terim, takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Donk'la yola devam etmeyi düşünüyor. Yönetim de 34 yaşındaki deneyimli oyuncuya +1 yıllık yeni sözleşme önerme kararı aldı. Sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olmasıyla Muslera takım kaptanlığına getirilecek, yeni ikinci kaptan ise Ryan Donk olacak. Bu sezon 21 maç sayısına ulaştığı için 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un ücreti ise 1.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.
(Sabah)
Haber Videosu: Galatasaray, Ryan Donk'a yeni sözleşme önerecek
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donk büyük takım oyuncusu değil tek özelliği soğukkanlı olması teknik çok zayıf saçma top kayıpları yapıyor sürati yetersiz ligde boşluğu doldurur ancak ama şampiyonlar liginde sönük kalır şampiyonlar liginde bir de stoper oynatırsan zaten zayıf olan gs defansı kevgire dönerCevap Yaz Yayından Kaldır
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fatih hocam zor zamanlarında bile hep seni destekledim ama donk galatasaraya çok birşey katmaz mücadele ediyor soğukkanlı işimize yarıyor seviyorum da donku ama defansa daha iyi bir stoper almamız lazım donkla şampiyonlar liginde çok gol yeriz ligde iş yapar ama bir luyindama değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam tam bir profesiyonal ve görev adami...oynadigi takim ve anterenörde önemli tabiki..Yani tencere yuvarlanmis kapagini bulmuş..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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hocam gerçekten kurt hocasın bir zamanlar sezon boyu kıymetini bilemedikleri donku sen yeniden bu takıma adapte ettin ha birde öylebir arkadaş ki nerede desen yok demiyor görev insanı sanada çok teşekkürler hocam az daha bu azimli insanı gönderiyorlardı . işte gerçek hocalığın farkı bu olsa gerekCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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DEFANS OYNUYOR . ORTA SAHA OYNUYOR . FORVET OYNUYOR . ADAM DAHA NE YAPSIN .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Taban girip kırmızı almıyor üstelikYayından Kaldır
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Sahada futbol yada futbolculuk yerine öküzlük sergilemeyi tercih eden bir futbolcu yaptı hareketlerin çoğu futbol kuralları dışında sertlik ve centilmenlik taşıyor .Cevap Yaz 1 36 Yayından Kaldır
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Bunu diyen adamın önceden quaresması, mafyatik takılmaya çalışan gökhan töresi vardı.8 Yayından Kaldır
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Hey bjkli. Sen onu bunu Bırak da, bizim agücünü 8-0 yendiğimiz sezon sizin de 6-0 ve 4-0 lık skorlarla yendiğinizi itiraf et bir zahmet. Hani bizimki şikeyse sizinki neden şike değil biraz bundan bahset. O yılın puan durumunu açıp 1-0’ın da gsyi şampiyon yaptığını bir araştır da gör. Yani cahilliği ve çirkefliği bırak. Kulaktan dolma bilgileri temizle. Kendin araştır ve gerçekleri gör. Sonra da elini vicdanına koy ve öyle konuş.16 Yayından Kaldır
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aptal olmayın bu adamla ŞL''nde ne yaptınız bu zamana kadar da sözleşme uzatıyosunuz. gerçi sizin hedefiniz lig dimi pardon unutmuşum!!!!Cevap Yaz 2 22 Yayından Kaldır