Galatasaray Resmi İnternet Sitesi, "Hazır mıyız?" Paylaşımının Ardından Çöktü

Galatasaray'ın forvet transferi için "Hazır mıyız?" paylaşımının ardından Galatasaray ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu resmi internet siteleri çöktü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım Diagne için Kasımpaşa ile anlaştı. Bu transferin Youtube üzerinden açıklanacağı duyurulurken, Galatasaray Twitter hesabından "Hazır mıyız?" paylaşımı yapıldı. Bu video kısa sürede 50 bin taraftar tarafından izlendi.

Transferin açıklanmasını bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın resmi internet sitesine yüklendi. Bu yüklenme sonrası, resmi internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.

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YORUMLAR (8)

  • ISTANBUL BASAKSEHİRLİ:
    Sampiyon Belli bu geyik cinconlular ruyadalar hala lig sampiyonu Belli Istanbul basaksehir ikinci kim olmus bizim umrumuzda deyil bu fenerbahcenin cocuklari cinconlular gece uykusundan hala uyanamamislar kutuplarda yasadiklarindan mayisin sonunda uyanirlar basaksehirin sampiyonluk kutlamalarini seyrederler bu ezik cinconlular
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    1: Aglayinnnnnnn mayista goruselimmmm
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  • TARAFTAR:
    İyi geçirdiler gs ye 12800000 euro +satışından %30 pay şampiyon olursa şampiyonluk piriminden vay anam vay yazık be kardeşim
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