Galatasaray Resmi İnternet Sitesi, "Hazır mıyız?" Paylaşımının Ardından Çöktü

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı takım Diagne için Kasımpaşa ile anlaştı. Bu transferin Youtube üzerinden açıklanacağı duyurulurken, Galatasaray Twitter hesabından "Hazır mıyız?" paylaşımı yapıldı. Bu video kısa sürede 50 bin taraftar tarafından izlendi.

Transferin açıklanmasını bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın resmi internet sitesine yüklendi. Bu yüklenme sonrası, resmi internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.