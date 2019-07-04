Galatasaray, Recep Gül'ü Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı!
Galatasaray, sözleşmesini uzattığı 18 yaşındaki genç oyuncusu Recep Gül'ü Belçika ekibi Westerlo'ya bedelsiz olarak kiraladı.
Galatasaray, genç oyuncusu Recep Gül'ün sözleşmesinin uzatıldığını ve Belçika'nın Westerlo takımına kiralandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Recep Gül'ün 2019-2020 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda KVC Westerlo Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 2019-2020 sezonu sonunda KVC Westerlo Kulübü'nün, 80.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, ileride oyuncunun satışını gerçekleştirmesi halinde satış karının %35'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu ücreti KVC Westerlo Kulübü tarafından ödenecektir.
AYLIK 4 BİN LİRA KAZANACAK
Profesyonel futbolcumuz Recep Gül'ün sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Oyuncu 2020-2021 sezonunda aylık net 4.000 TL maaş ve oynayacağı maçlarda net 20.000 TL galibiyet başı primi kazanacaktır"