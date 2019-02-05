Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
Galatasaray, Alanyaspor maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.02.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
YORUMLAR (9)
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ALLAH VAR GAM YOK. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ADALET YOK. . . TÜP VAR AMPUL VARCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Yeter artık tüpçü defol git tüpçülük yapCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Anlaşılan başakşehir ve bjk ye oynayacak tüfe feCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Hakettiler konu kapanmıştır ceza alacak bittiCevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır