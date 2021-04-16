Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Karagümrük, Emre Çolak ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı. Emre Çolak'tan ilk açıklama geldi. Çolak, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun" diye konuştu.

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Çolak ile yollarını ayırdı. Futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ayrılık hakkında ilk açıklamasını yaptı.

"İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLSUN"

Emre Çolak, "Kadro dışı olmama rağmen sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi tercih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun" diye konuştu.

PAYLAŞIMI GERİ SİLDİ

Futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından eski takımı Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımların ardından kadro dışı kalmıştı. Sonrasında Çolak, paylaşımı da silmişti.

GOL ATAMADI

Emre Çolak, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 9 maçta süre almış 1 de asist yapmıştı. Gol katkısı veremeyen Çolak, eski performansından bir hayli uzaktı.