Galatasaray, Paulinho transferinde mutlu sona çok yakın
Galatasaray, Paulinho transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldıza önümüzdeki hafta imza attırıp 21 ve 28 Temmuz tarihlerinde PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Bir dönem Barcelona forması da giyen Paulinho'yu Fatih Terim'in takımda görmeyi en çok istediği futbolcuların başında geliyor.
Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı Paulinho transferinde artık sona geldi.
RESMİ İMZAYI ATMASI AN MESELESİ
Fanatik'te yer alan habere göre, Fatih Terim'in yeni orta saha kurgusunda çok önemli bir yere sahip olan Paulinho'nun, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'ye getirilerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
BARÇA VE TOTTENHAM'DA OYNADI
Daha önce Barcelona ve Tottenham gibi devlerde de top koşturan Paulinho için, şu ana kadar toplamda tam 126 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.