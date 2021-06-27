Galatasaray, Paulinho transferinde mutlu sona çok yakın

Galatasaray, Paulinho transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldıza önümüzdeki hafta imza attırıp 21 ve 28 Temmuz tarihlerinde PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasına yetiştirmeye çalışacak. Bir dönem Barcelona forması da giyen Paulinho'yu Fatih Terim'in takımda görmeyi en çok istediği futbolcuların başında geliyor.