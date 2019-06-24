Galatasaray, Ozornwafor'u transfer etti

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan ve kadro genişliğini yükseltmek isteyen Galatasaray ilk transferini yaptı.

Galatasaray, Ozornwafor'u transfer etti

Galatasaray yaz transfer döneminde kadroya ilk eklemesini genç Nijeryalı stoper Ozornwafor'la gerçekleştirdi.

Sarı-Kırmızılı kulübün, bu transferi önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor. 20 yaşındaki stoper, bu sezon Nijerya U20 takımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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