Galatasaray, Ozornwafor'u transfer etti
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan ve kadro genişliğini yükseltmek isteyen Galatasaray ilk transferini yaptı.
Galatasaray yaz transfer döneminde kadroya ilk eklemesini genç Nijeryalı stoper Ozornwafor'la gerçekleştirdi.
Sarı-Kırmızılı kulübün, bu transferi önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor. 20 yaşındaki stoper, bu sezon Nijerya U20 takımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
#12175563##
##12175190##
##12175885##
##12176360##
YORUMLAR
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Son Dakika Haberleri