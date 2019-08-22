Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Valentine Ozornwafor'un kiralık transferi konusunda İspanya'nın Almeria takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

22.08.2019 00:10
Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u KAP'a bildirdi

Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria'ya kiraladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u KAP'a bildirdi
Kaynak: DHA
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