Galatasaray, Ozan Tufan'ın söylediği "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözünü tişört yaptıracak
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın 3-1'lik mağlubiyet sonrası söylediği "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözlerinin yer aldığı tişörtler bastırma kararı aldı.
Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor.
Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor.
Sarı-Kırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.
GÖNDERME DE YAPMIŞLARDI
Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'a gönderme yapıldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalar yapan Ozan Tufan, hakem Halil Umut Meler'e tepki göstererek bir kaç kez, "Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı da Ozan Tufan'ın bu sözlerini tweetine de yaşayarak Onyekuru, Donk ve Falcao'nun attığı gollerden sonraki sevincini paylaştı ve; "Böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde bir soru yöneltti ve bir anket paylaştı.
Haber Videosu: Galatasaray, Ozan Tufan'ın söylediği "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözünü tişört yaptıracak
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20 yıldır tiye almadıklarımız geçmiş laf kalabalığı yapar olmuş. Feneri yenince bu kadar takla atacağınız bilinseydi keşke daha önceden yenilselermiş. Babanız Fener #AAG!Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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TEK BABANIZ VAR UNUTMAYIN BEŞİKTAŞ. . .Yayından Kaldır
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madem yenmemiz önemli değil ozaman her tartışmada siz fenevliler neden bunu ballandıra ballandıra anlatıyodunuzYayından Kaldır
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OLUR PAŞAM ))))Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Artık her 21 senede bir yenerler :)Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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21 yıl sonra Türkiyenin en büyük takımı FENERBAHÇEYİ yemişler bırakın sevinsin gariplerCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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BİZ SEVİNİYORUZ DİYELİM Kİ ABARTILI TAMAMDA, PEKİ SİZ NİYE BU KADAR SALYA SÜMÜK AĞLADINIZ, BİZİM SEVİNCİMİZ SİZİN ÜZÜNTÜNÜZÜ GEÇMEZ MERAK ETMEYİN. SEN ŞİMDİ BİR DÜMBÜK OLARAK BUNUDA ÇAKOZLAYAMAZSIN YA! BENİM BÜTÜN BİLDİĞİM SENİN ANLADIĞIN KADAR. . .Yayından Kaldır
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NEYE GÖRE BÖYLE BİR ŞEY TESPİT ETTİN fenerbahçe İÇİN BİLEMEDİM. BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU YA?1 Yayından Kaldır
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20 senede bir yenseler ne olacak sanki gene 20 sene bu kutlamaları bekleyecekler. . .Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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ALLAH KİMSEYİ GS Lİ YAPMASIN. YAZIK YA 20 YIL SONRA ARTIK ZEVK VERMEDİĞİ İÇİN BOŞADIĞIMIZI BİLE ANLAMADILAR. :)))))))Cevap Yaz 25 40 Yayından Kaldır