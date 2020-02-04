Galatasaray, Ömer Bayram'a zam yaparak sözleşmesini uzatacak
Galatasaray, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesini 2 yıl daha uzatacak ve 400 bin euro olan yıllık ücretini de 1 milyon euroya yükseltecek.
Galatasaray'da bu sezonun en iyileri arasında yer alan Ömer Bayram başarısının mükafatını alacak. Kayseri maçında 2 asist yaparak gol pası sayısını 7'ye çıkaran ve Selçuk İnan'ın 2014-2015 sezonundaki 8 asistlik rekoruna yaklaşan Ömer Bayram'a yeni sözleşme ve zam geliyor.
1.5 SENEYE ARTI 2 SENE EK
Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan Ömer Bayram'ın mukavelesinin önümüzdeki günlerde 2 yıl daha uzatılacağı, ayrıca 400 bin euro olan ücretinin de 1 milyon euroya çıkarılacağı öğrenildi.
ÖMER'İ KESİNLİKLE KESMEYECEK
Ancak mevzuat gereği anlaşma, Türk Lirası olarak yapılacak.Ömer'i kesmeyecek Teknik direktör Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Ömer Bayram'ın Onyekuru'ya rağmen 11'deki yerini sağlamlaştırdığı öğrenildi. Terim'in, Onyekuru'yu takıma monte etmek için çeşitli formüller üzerinde durduğu ancak Ömer'i kesinlikle kesmeyeceği öğrenildi.
EURO 2020'DE MİLLİ TAKIMDA
Ömer Bayram yükselen formu ile milli formayı da garanti altına aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Ömer'in formundan dolayı çok memnun olduğu bildirildi.Fatih Terim sonrası sol açığa evrilen ve verilen şansları iyi kullanan Ömer Bayram, taraftarın da en sevdiği isimler arasına girdi.
GÖNDERİLECEK DERKEN VAZGEÇİLMEZ OLDU
Ömer, geride bıraktığımız sezon performansı ile zaman zaman tepki topluyordu. Hatta gönderilmesi bile gündeme gelmişti. Malatya ve Antalya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Ömer Bayram bu sezon takımın vazgeçilmeleri arasına girdi.
Haber Videosu: Galatasaray, Ömer Bayram'a zam yaparak sözleşmesini uzatacak
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Hak hukuk adaletCevap Yaz Yayından Kaldır
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desenize sabri 2 başımıza bela olduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Türkiyenin Önde Gelen Cahil Spor Yorumcuları 2 Yıldan Beri Ömer Bayram''ın GS Statüsünde Olmadığını hatta 18 Kişilik Kadroya Bile Girmesinin Mümkün Olmadığını İddia Ettiler, Yüzünüz Varsa UTANIN! Galatasarayda Muslera''dan Sonra En Mücadeleci, Varını Yoğunu Ortaya Koyan Savaşçı Kişilik ÖMER BAYRAMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adam iyi oynuyor hak var mücadele bırakmıyor savaşıyor biraz kendi Türk futbolcularımıza önem verelim yabancı olsa yere göğe sığdırmazdınız adam şu anda ligde en çok asist yapan adamCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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gs istatistik takımıdır. fb ise sadece şov yapan bal yapmayan arıları sever istatistiği çok iyi olan oyuncuları hiç sevmez satmaya çalışır. fb bu absürt özelliğini aziz yıldırım zamanında kazanmıştır. mesela max kruse gibi gol pası makinası birinin fbde ligin 2. yarısında hala ne işi var anlamadım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU KADAR SAÇMA KARARMI OLURCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yav sen çok mu akıllısın adamın ismi ömerinho olsa ooo falan dersin şu önyargılardan kurtulun be abicimYayından Kaldır
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teşekkürler ömer kardeşim sabır ve azminle iyibir galatasaraylı oldun artık korkma takımın vede taraftarın senide bağrına basacakyolun açık olsun asil kardeşim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır