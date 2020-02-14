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Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak istiyor

Galatasaray'a geldiği 2011 yılından itibaren, sarı-kırmızılı forma altında 14 kupa kaldıran 33 yaşındaki Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Galatasaray yönetimi Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için harekete geçti.

14.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:16
Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak istiyor

'da sezonun en iyi performanslarından birisini sergileyen ve taraftarın sevgilisi olan 'nın sözleşmesi uzatılacak.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı kulübe geldiği 2011 yılından itibaren, Galatasaray formasıyla 14 kupa kaldıran 33 yaşındaki futbolcunun 2021 yılında sözleşmesi sona eriyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, sezon sonuna kadar Uruguaylı file bekçisinin kontratını 3 yıl daha uzatmak için çalışma yapıyor. Hem yönetim hem de teknik heyet, Muslera'nın uzun yıllar daha Galatasaray forması giyip, burada jübile yapmasını istiyor.

(Star)


Haber Videosu

: Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak istiyor
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