Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi

Yeni sezon kadrosunu şimdiden oluşturmaya başlayan Galatasaray, orta saha transferinde ilk sıraya Brezilyalı yıldız Paulinho'yu yazdı. Çin'den ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Paulinho'dan, Felipe Melo etkisi bekleniyor. Sambacı ile ilk temasın gerçekleştiği, Çin kulübünün ikna edilmesi için planların hazırlandığı belirtildi..

Tottenham ve Barcelona formaları giyen, 56 kez Brezilya Milli Takımı için ter döken 32 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda kariyerini Çin'de sürdürüyor. Ancak tıpkı Talisca gibi onun da vize sorunu olduğundan, uzun süredir takımı için forma giyemiyor ve yaz sonuna kadar da lisans alamayacak.

KESİN DÖNÜŞ İSTİYOR

Kulübü Guangzhou ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Paulinho, yaz döneminde Avrupa'ya kesin dönüş yapmanın hesapları içinde.

KARİYERİ DE STİLİ DE BENZİYOR

32 yaşındaki Paulinho, orta sahada ön libero, merkez ve on numarada görev yapabiliyor. Fiziksel özellikleri ve teknik kapasitesi bakımından Melo'ya benziyor. İki futbolcu da Avrupa'da dev takımlarda forma giydi ama çok uzun süre istikrar sağlayamadı. Brezilya ile 56 maça çıkan Paulinho, 13 kez de gol sevinci yaşadı. Paulinho'nun Melo etkisi yaratması bekleniyor.