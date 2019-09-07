Galatasaray Medya Direktörü'nden cezalara manidar gönderme!

07.09.2019 12:51

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'ya ise 3 maç ceza verdi. Sarı kırmızılı camia gelen bu cezalara tepkisini sürdürüken, geçtiğimiz sezon da sık sık cezalarla yedek kulübesinde yer alamayan Hasan Şaş, Fatih Terim ve Ümit Davala ile birlikte bugünkü idmanı takip etti.

10 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

Galatasaray A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş da sosyal medya hesabından TFF'ye göndermede bulundu. 3 ismin resmini çeken Sümertaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Kulübede birlikte yakalayamıyorum. Hazır bulmuşken anı ölümsüzleştireyim dedim." yazdı.Bu paylaşım kısa süre içinde 10 binden fazla beğeni aldı.