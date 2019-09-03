Galatasaray, Mbaye Diagne'ye duacı!

Mbaye Diagne'yi Belçika ekibi Club Brugge'e 3 milyon 350 bin euroya kiralayan Galatasaray, Finansal Fair-Play'de dengeyi sağladı.

03.09.2019 10:56
Galatasaray, Mbaye Diagne'ye duacı!

Finansal Fair Play tablosunda eksi bakiyeden kurtulmak için oyuncu satmaya çalışan Galatasaray, Diagne'yi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'e gönderdi. Belçika kulübü, Cim Bom'a 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Oyuncunun bu sezon kalan 2 milyon 115 bin Euro'luk maaşını ise Galatasaray karşılayacak. Brugge'ün, Diagne'yi 30 Haziran 2020'ye kadar 13 milyon Euro bonservis bedeliyle satın alma hakkı bulunuyor. Oyuncunun maaşını karşılayan Sarı- Kırmızılılar, 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedelini ise toplam bonservis harcamasından düşerek, Finansal Fair Play'de dengeyi sağlamayı başardı.

(Fanatik)

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YORUMLAR (15)

  • ÜST DÜZEY:
    HAMZA''YA Sen çok bildiğini sanıyorsun da Belçika liginde son bir kaç sezondur Gent denilen takımın borusu ötüyor , önce Belçika ligini izle sonra konuş istersen , anderlecht , brugge çekişmeleri eskidendi Hamzacım .
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  • BEŞİKTAŞŞ:
    13 milyon euro bonservis yıllık ücret imza parası kiralık gönder maaşını sen öde oyuncudan yarım sezon verim alama SONRA cagneye duacıyız ağam eğleniy benimle
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  • SUAT TRABZON:
    2 milyon öde, 3, 5 milyon al. Tuhaf bişey. 1milyar tl borcun var ve falcao yu al gel. Anadolu ne yapsın?
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  • 07:
    yazık bu paralara kendi gençlerimizi öne çıkarmak varken bu ouyuncu alınırken hiç mi araştırmazlar
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  • DİLENCİ FENEVRASYONLU KUSLAR:
    MADEMKi BRUGGE BEGENMEDiNiZ DIAGNEYE 4 MiLYON VERiP SiZLER ALAYDINIZ YA VARMI O PARA SiZ EZZiK CULLSUZLARDA CiLEK ALMAK KiM SiZ SiKECi CiK CiKLER KiM???
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  • HAMZA:
    Brugge da forvet yok olan 2 oyuncusu da sakat son güne kalmış zor durumda olan rakibi anderlecht kaptırmak yerine kendi aldı diagne yi dünya dan haberin yok daha . . .
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  • KEMAL:
    kendi takımın ile karıştırdın galiba bizleri tescilli şikeciler sizi :D
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