Galatasaray, Mbaye Diagne'ye duacı!

03.09.2019 10:56

Finansal Fair Play tablosunda eksi bakiyeden kurtulmak için oyuncu satmaya çalışan Galatasaray, Diagne'yi Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Club Brugge'e gönderdi. Belçika kulübü, Cim Bom'a 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Oyuncunun bu sezon kalan 2 milyon 115 bin Euro'luk maaşını ise Galatasaray karşılayacak. Brugge'ün, Diagne'yi 30 Haziran 2020'ye kadar 13 milyon Euro bonservis bedeliyle satın alma hakkı bulunuyor. Oyuncunun maaşını karşılayan Sarı- Kırmızılılar, 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedelini ise toplam bonservis harcamasından düşerek, Finansal Fair Play'de dengeyi sağlamayı başardı.

(Fanatik)