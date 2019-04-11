Galatasaray, Martin Linnes'in Sözleşmesini Uzattı!
Galatasaray, Martin Linnes'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı. Linnes, yıllık 1.4 milyon euro garanti para alacak.
Galatasaray, Norveçli oyuncu Martin Linnes'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Galatasaray'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
YORUMLAR (8)
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Bana profesyonelliği ve sempatikliğiyle fena halde Carlos Capone'yi hatırlatıyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Adam gibi adam sessiz sakin aldığı paranın hakkını veren nadir profosyonel.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Adam sag ön arka sol ön arka stoper orta saha ya koyuldu elinden geleni yapti bi kere bile sesi cikmadi belki feghouli gibi alkis falan almiyor ama karakter olarak kesinlikle tum kadroda en iyisi aldigin para ve sozlesme helal olsun aslanim tebrik ederim sonuna kadar hak ettin bunu.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Adami sag ön arka sol ön arka stoper bile koyuCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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MARTİN LİNNES ÇOK ÖRNEK BİR FUTBOLCU . TAKIMDA EN AZ MAAŞ ALAN OYUNCU OLMASINA RAĞMEN HİÇBİR ZAMAN DİĞERLERİ GİBİ MIRIN KIRIN YAPMADI . GÖREV VERİLİNCE SAHAYA ÇIKIP HERŞEYİNİ VERMEYE ÇALIŞIYOR .Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır