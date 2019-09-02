Galatasaray, Martin Linnes'i Kasımpaşa'ya kiraladı!

Galatasaray, 27 yaşındaki Norveçli oyuncu Martin Linnes'i 1 yıllığına Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiraladı.

02.09.2019 14:06
Galatasaray, Martin Linnes'i Kasımpaşa'ya kiraladı!

Galatasaray'da yabancı transferleriyle birlikte yabancı kontenjanı dolarken sürpriz bir gelişme yaşandı; Martin Linnes... Birçok ayrılık ihtimalini masaya yatıran Galatasaray yönetimi Linnes'te karar kıldı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Martin Linnes'i 1 yıllığına kiraladı Bu transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor...

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3 sezondur Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı forma ile Süper Lig'de toplam 68 maça çıkıp 2 gol, 9 asist yapmıştı. Asıl mevkiisi sağ bek olan Norveçli futbolcu, aynı zamanda sol bekte de oynayabiliyordu. Linnes'in 2021 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)

Galatasaray, Martin Linnes'i Kasımpaşa'ya kiraladı!
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