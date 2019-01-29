Galatasaray, Marsilya'nın Forveti Kostas Mitroglou'ya Teklif Yaptı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, forvet konusunda bir hamlede daha bulundu. Galatasaray, Ze Luis için pazarlıklarını sürdürürken, Mitroglou için de Marsilya'ya teklifte bulundu. Galatasaray, Fransız temsilcisi Marsilya'ya Kostas Mitroglou'nun kiralanması için teklifte bulundu. Fransız kulübü teklife sıcak bakarken, Mitroglou'un 1,5 yıllık sözleşme istediği belirtildi.

MUSTAFA CENGİZ MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de transfer konusunda önemli bir açıklama yaparken, 'İnşallah forvet transferi yapacağız' ifadelerini kullanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın transfer dönemi sona ermeden en az 1 forveti kadrosuna katması bekleniyor.

(Sporx)